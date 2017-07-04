Цонга: в первом круге у меня была возможность поработать над своей игрой

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга поделился впечатлениями после выхода во второй круг Уимблдона. На старте соревнований 32-летний уроженец Ле-Мана в трёх партиях обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

“На старте соревнований всегда приходится нелегко. В первом раунде ты просто надеешься показать теннис хорошего уровня. Сегодня у меня была возможность поработать над своей игрой и посмотреть, как всё получается”, — приводит слова Цонги официальный сайт тура.