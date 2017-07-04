Вандевеге, Маттек-Сэндс, Кырстя и Рыбарикова вышли во 2-й круг Уимблдона

Американка Коко Вандевеге (24) вышла во второй круг Уимблдона, обыграв представительницу Германии Мону Бартель со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Коко 1 раз подала навылет, активно выиграла 30 очков и совершила 22 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 3 эйса, 17 виннеров и 27 неточностей.

За выход в третий круг Вандевеге поспорит с немкой Татьяной Марией.

Уимблдон. Женщины. Первый круг

Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) — Магда Линетт (Польша) — 1:6, 6:2, 6:3.

Сорана Кырстя (Румыния) — Кики Бертенс (Нидерланды, 23) — 7:6 (7:4), 7:5.

Магдалена Рыбарикова (Словакия, SR) — Моника Никулеску (Румыния) — 6:4, 6:1.