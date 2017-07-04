Медведев: травма Вавринки меня особо не заботила, я старался думать о себе

Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший в первом круге Уимблдона швейцарца Стэна Вавринку, получившего от организаторов пятый номер посева, со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 6:1, признался, что старался не обращать внимания на проблемы соперника, вызванные повреждением.

«В итоге Вавринка не взял медицинского тайм-аута. Не знаю, по каким причинам. Поэтому меня это вообще никак не заботило. Я старался больше думать о себе, показывать хорошую игру и выиграть матч. Это у меня получилось», — сказал Медведев в эфире телеканала Eurosport.

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