Южный: конечно, семья всегда на первом месте

Россиянин Михаил Южный после победы над французом Николя Маю со счётом 6:2, 7:5, 6:4 в первом круге Уимблдона рассказал об увлечениях своих детей и объяснил, почему не берёт сыновей на травяной турнир серии «Большого шлема».

«Кто из детей просит переключать с тенниса на мультики? Оба на самом деле. Но у нас дома тенниса не так много по телевизору.

Я никогда не проводил параллелей между теннисом и отцовством, но, конечно, семья всегда на первом месте", — рассказал Михаил.

Во втором круге Южный встретится с канадцем Милошем Раоничем (6), одолевшим немца Яна-Леннарда Штруффа.