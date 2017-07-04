Тим и Бердых с побед стартовали на Уимблдоне-2017

Австриец Доминик Тим (8) в первом круге Уимблдона уверенно переиграл канадца Вашека Поспишила со счётом 6:4, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 55 минут. 23-летний уроженец Винер-Нойштадта, занимающий восьмое место в рейтинге АТР, 8 раз подал навылет, сделал 2 двойные и 12 невынужденных ошибок, 28 «виннерсов» и 4 брейка. Вашек сделал 7 эйсов и 4 двойные, а также в его активе 29 «виннерсов» при 19 собственных неточностях. Следующим оппонентом Тима станет француз Жиль Симон.

Чех Томаш Бердых (11) оказался сильнее француза Жереми Шарди со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:4), 6:4. За выход в третий круг Томаш поспорит с американцем Райаном Харрисоном, взявшим верх над хорватом Борной Чоричем.