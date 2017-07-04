Макарова разгромила Ван Эйтванк в первом круге Уимблдона

Россиянка Екатерина Макарова стартовала на Уимблдоне с разгромной победы над бельгийкой Элисон Ван Эйтванк (Q) со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила всего 56 минут. 29-летняя москвичка, занимающая 47-е место в рейтинге WТА, дважды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 8 и не позволила оппонентке создать ни одной возможности сделать брейк.

Во втором круге Екатерина сыграет либо со своей соотечественницей Светланой Кузнецовой (7), либо с Онс Жабер (Q) из Туниса.