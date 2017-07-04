Во второй раз в истории 7 теннисистов не доиграли матчи первого круга Уимблдона

В первом круге мужского одиночного разряда Уимблдона было зафиксировано семь отказов от продолжения борьбы. Не смогли завершить матчи стартового раунда австралиец Ник Кирьос, украинец Александр Долгополов, словак Мартин Клижан, сербы Янко Типсаревич и Виктор Троицки, узбекистанец Денис Истомин и испанец Фелисьяно Лопес.

Ни разу в истории Открытой эры, с 1968 года, больше семи игроков не снимались по ходу первого круга травяного турнира «Большого шлема», а впервые такая ситуация произошла на Уимблдоне-2008.