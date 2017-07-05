Победы Монфиса, Феррера, дель Потро, Раонича — в обзоре матчей Уимблдона

Француз Гаэль Монфис (15) начал выступление на Уимблдоне с победы над немцем Даниэлем Брандсом (Q) со счётом 6:3, 7:5, 6:4.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Испанец Давид Феррер пробился во второй круг, в четырёх сетах обыграв представителя Франции Ришара Гаске (22) со счётом 6:3, 6:4, 5:7, 6:2.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (29) одолел представителя Австралии Танаси Коккинакиса со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Канадец Милош Раонич (6) обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 7:6 (7:4).
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».