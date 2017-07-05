Дуэты Кудрявцева/Панова и Родина/Вихлянцева проиграли на старте Уимблдона

Россиянки Алла Кудрявцева и Александра Панова не смогли пробиться во второй круг Уимблдона в парном разряде, проиграв голландке Лесли Керкхове и представительнице Беларуси Лидии Морозовой (LL) со счётом 2:6, 6:4, 5:7.



Россиянки Евгения Родина и Наталья Вихлянцева потерпели поражение от японки Шуко Аоямы и представительницы Китая Ян Чжаосюань — 3:6, 7:6 (7:5), 2:6.

Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович в первом круге сыграют с американкой Николь Меликар и британкой Анной Смит. Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) встретятся с американкой Варварой Лепченко и немкой Кариной Виттёфт.