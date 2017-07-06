Победы Надаля, Маррея и Нисикори — в видеообзоре матчей второго круга Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (4) во втором круге Уимблдона оказался сильнее представителя США Дональда Янга со счётом 6:4, 6:2, 7:5.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Действующий победитель соревнований, первая ракетка мира британец Энди Маррей (1) во втором круге взял верх над немцем Дастином Брауном со счётом 6:3, 6:2, 6:2.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Японец Кей Нисикори (9) в четырёх партиях сломил сопротивление украинца Сергея Стаховского (Q) со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 6:1, 7:6 (8:6).
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».