Кузнецова: на этом Уимблдоне выступаю в роли тёмной лошадки, и мне это нравится

Россиянка Светлана Кузнецова в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Давидом Авакяном после победы над своей соотечественницей Екатериной Макаровой со счётом 6:0, 7:5 во втором круге Уимблдона рассказала об особенностях игры на траве.

«На траве ты должен принимать решение быстро. У тебя нет большого выбора вариантов. У тебя просто нет времени. На траве нужно играть агрессивно, потому что защищаться на этом покрытии бессмысленно.



Я чувствую себя уверенно на этом Уимблдоне. Я не дала ни одного интервью перед турниром. Никто меня об этом не просил. Мне кажется, что я на этом турнире выступаю в роли тёмной лошадки, но мне это нравится», — рассказала Светлана.