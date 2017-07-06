Макарова и Веснина с победы стартовали в парном разряде Уимблдона

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) в первом круге парного разряда Уимблдона уверенно переиграли американку Варвару Лепченко и немку Карину Виттёфт со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 59 минут. За это время российские теннисистки реализовали 5 брейк-пойнтов из 9, проиграв 1 гейм на своей подаче. На двоих они исполнили 3 эйса и обошлись без двойных ошибок.

Следующими оппонентками Екатерины и Елены станут француженка Осеан Доден и немка Татьяна Мария, переигравшие ранее дуэт из США.