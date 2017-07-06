Южный в четырёх сетах проиграл Раоничу во втором круге Уимблдона

Россиянин Михаил Южный уступил канадцу Милошу Раоничу (6) со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 4:6, 5:7 во втором круге Уимблдона. Продолжительность встречи составила 2 часа 40 минут. 35-летний москвич, занимающий 82-е место в рейтинге АТР, активно выиграл 17 розыгрышей, допустив 19 невынужденных ошибок, а его соперник совершил 58 виннеров, 32 собственные неточности, 27 эйсов, 7 двойных и 2 брейка, проиграв 1 гейм на своей подаче.

За выход в четвёртый круг Раонич поспорит либо с россиянином Андреем Рублёвым (Q), либо с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом (25).