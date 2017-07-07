Победы Федерера, Джоковича, Гулбиса — в обзоре матчей второго круга Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер (3) во втором круге Уимблдона взял верх над сербом Душаном Лайовичем со счётом 7:6 (7:0), 6:3, 6:2.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Австриец Доминик Тим (8) одержал волевую победу над французом Жилем Симоном со счётом 5:7, 6:4, 6:2, 6:4.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Латвиец Эрнест Гулбис сломил сопротивление аргентинца Хуан-Мартина дель Потро (29) со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (7:3).
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Француз Гаэль Монфис (15) оказался сильнее британца Кайла Эдмунда со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:4.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Сербский теннисист Новак Джокович разгромил представителя Чехии Адама Павлашека со счётом 6:2, 6:2, 6:1.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Болгарский теннисист Григор Димитров (13) вышел в третий круг, обыграв представителя Кипра Маркоса Багдатиса со счётом 6:3, 6:2, 6:1.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».