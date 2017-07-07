Раонич: думаю, я становлюсь сильнее с каждым матчем

Канадский теннисист Милош Раонич поделился впечатлениями после победы над россиянином Михаилом Южным во втором круге Уимблдона со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 6:4, 7:5.

«Думаю, я становлюсь сильнее с каждым матчем. Я делаю уверенные шаги вперёд. Если так будет и дальше и я наберу отличный ход, то дам себе шанс достичь желаемой цели», — приводит слова Раонича официальный сайт тура.

За выход в четвёртый круг травяного турнира «Большого шлема» уроженец Подгорицы поспорит с представителем Испании Альбертом Рамос-Виньоласом.