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Остапенко обыграла Джорджи и в 1/8 финала Уимблдона сразится со Свитолиной

7 июля 2017, пятница. 20:18. Теннис

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко, получившая от организаторов 13-й номер посева, вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира, в двух сетах обыграв итальянку Камилу Джорджи со счётом 7:5, 7:5. Матч продолжался 1 час 21 минуту. Остапенко 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Джорджи 7 эйсов, 5 ошибок на подаче и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Остапенко сыграет с четвёртой ракеткой турнира украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

Уимблдон (ж) 2017. 3-й круг
07 июля 2017 года, пятница. 18:25 МСК
Елена
Остапенко
Камила
Джорджи
7:5 7:5
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Елена Остапенко Камила Джорджи Элина Свитолина
Новости. Теннис
7 июля 2017, пятница
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