Остапенко обыграла Джорджи и в 1/8 финала Уимблдона сразится со Свитолиной

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко, получившая от организаторов 13-й номер посева, вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира, в двух сетах обыграв итальянку Камилу Джорджи со счётом 7:5, 7:5. Матч продолжался 1 час 21 минуту. Остапенко 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Джорджи 7 эйсов, 5 ошибок на подаче и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Остапенко сыграет с четвёртой ракеткой турнира украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.