Джокович: по сравнению с последними неделями я поднял уровень своей игры

Серб Новак Джокович оценил свою текущую игровую форму после победы над латвийцем Эрнестом Гулбисом в третьем круге Уимблдона со счётом 6:4, 6:1, 7:6 (7:2).



«По сравнению с последними неделями я сумел поднять уровень своего тенниса. Я доволен и тем, как играю, и тем, как себя чувствую», — приводит слова Джоковича официальный «твиттер» Уимблдона.



Проиграв австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинале «Ролан Гаррос» в трёх партиях с «баранкой» в последнем сете, серб взял паузу на две с половиной недели, после чего выступил на турнире в Истбурне, где обыграл всех соперников в двух партиях. На Уимблдоне-2017 Новак пока тоже не проиграл ни одного сета.