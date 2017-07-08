Тим уверенно обыграл Доналдсона в третьем круге Уимблдона и вышел на Бердыха

Австриец Доминик Тим (8) стал последним участником 1/8 финала Уимблдона-2017 в мужском одиночном разряде, обыграв американца Джареда Доналдсона со счётом 7:5, 6:4, 6:2.



Поединок продолжался 2 часа 3 минуты. Тим выполнил 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки, 30 раз пробил навылет, сделал 26 невынужденных ошибок и использовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Доналдсона также 4 эйса и 3 двойные; он выполнил 19 «виннерсов», допустил 24 невынужденные и реализовал 1 брейк-пойнт из 8.



В понедельник, 10 июля, Тим сыграет с чехом Томашем Бердыхом.