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Халеп вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Азаренко

10 июля 2017, понедельник. 18:01. Теннис

Вторая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира, в двух сетах обыграв белоруску Викторию Азаренко со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Матч продолжался 1 час 28 минут. Халеп один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Азаренко один эйс, две ошибки на подаче и три брейка.

За выход в полуфинал Халеп сыграет с британкой Йоханной Контой (6). В случае победы в этом матче румынка возглавит рейтинг WTA.

Уимблдон (ж) 2017. 4-й круг
10 июля 2017 года, понедельник. 16:25 МСК
Виктория
Азаренко
Симона
Халеп
6:7 2:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Виктория Азаренко Симона Халеп
Новости. Теннис
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