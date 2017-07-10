Халеп вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Азаренко

Вторая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира, в двух сетах обыграв белоруску Викторию Азаренко со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Матч продолжался 1 час 28 минут. Халеп один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Азаренко один эйс, две ошибки на подаче и три брейка.

За выход в полуфинал Халеп сыграет с британкой Йоханной Контой (6). В случае победы в этом матче румынка возглавит рейтинг WTA.