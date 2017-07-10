Елгин и Родионова завершили борьбу на Уимблдоне в миксте

Российский теннисист Михаил Елгин и выступающая за Австралию Анастасия Родионова не сумели выйти в третий круг Уимблдонского турнира в миксте, в трёх сетах уступив 15-й паре соревнований, Майклу Винусу из Новой Зеландии и чешке Барборе Крейчиковой со счётом 6:4, 3:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 32 минуты. Елгин и Родионова пять раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух возможных. На счету Винуса и Крейчиковой пять эйсов, пять ошибок на подаче и два брейка.