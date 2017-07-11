Чилич: сейчас я играю не на лучшем уровне в своей карьере, но на очень высоком

Хорватский теннисист Марин Чилич (7) прокомментировал победу над испанцем Роберто Баутиста-Агутом (18) в четвёртом круге Уимблдона со счётом 6:2, 6:2, 6:2.

«Моя уверенность в себе сейчас на очень высоком уровне. В последние несколько недель я хорошо играл. Доволен тем, как всё идёт. Я играю на довольно высоком уровне – не на лучшем в своей карьере, но на очень, очень высоком. Я хорошо принимаю, хорошо подаю, хорошо двигаюсь по корту», — приводит слова Чилича официальный сайт ATP.

За выход в полуфинал Чилич сыграет с Жилем Мюллером из Люксембурга (16).