Мюллер: последняя травма — это, пожалуй, лучшее, что со мной случалось

Представитель Люксембурга Жиль Мюллер поделился впечатлениями после победы над испанцем Рафаэлем Надалем в четвёртом круге Уимблдона со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13 и оценил своего следующего соперника — хорвата Марина Чилича.

«Это точно самая большая победа в моей карьере. В 2013 году у меня была серьёзная травма локтя, и я не был уверен в своём возвращении на корт. С тех пор я провёл немало великолепных матчей, но это точно лучшая победа после моего возвращения. Особенно учитывая, что мы играли на такой стадии турнира «Большого шлема» и мне противостоял один из парней, вновь доминирующих в этом году.

Думаю, главная причина моих успехов в этом году в том, что в последние три-четыре года я наконец мог проводить полноценные сезоны, чего раньше не удавалось из-за травм. Последняя травма — это, пожалуй, лучшее, что со мной случалось. Из-за проблем с локтем я не мог вообще касаться ракетки. Поэтому я много работал и набрал свою лучшую форму за всю карьеру. После возвращения в 2014-м я играл все сезоны без перерывов и сейчас очень уверен в своём организме.

Конечно, Марин сейчас играет хорошо. В нашем матче в Лондоне у него был матчбол. Здесь он вновь дошёл до четвертьфинала. Наверное, он уверен в себе сейчас. Кажется, он здорово себя чувствует, так что матч будет непростым.

Пожалуй, завтра я буду себя чувствовать не очень хорошо, но уверен, что к среде буду в отличной форме. Завтра у меня выходной. Со мной физиотерапевт, и это огромный плюс. У меня будет много времени на восстановление. Завтра я приду в клуб, немного потренируюсь, попотею, а потом вновь буду восстанавливаться. Думаю, в среду со мной всё будет в порядке», — цитирует Мюллера официальный сайт тура.