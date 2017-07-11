Надаль ударился головой перед матчем с Мюллером на Уимблдоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль ударился головой о дверной проём, разминаясь перед выходом на матч с Жилем Мюллером из Люксембурга в четвёртом круге Уимблдона. Оба теннисиста посмеялись по этому поводу. В итоге Мюллер одержал победу со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13. Матч продолжался 4 часа 47 минут.

За выход в полуфинал Мюллер поспорит с седьмой ракеткой турнира представителем Хорватии Марином Чиличем. Соревнования завершатся 16 июля.

Видео доступно в официальном аккаунте Уимблдона в Youtube.