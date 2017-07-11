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Надаль ударился головой перед матчем с Мюллером на Уимблдоне

11 июля 2017, вторник. 15:25. Теннис

Испанский теннисист Рафаэль Надаль ударился головой о дверной проём, разминаясь перед выходом на матч с Жилем Мюллером из Люксембурга в четвёртом круге Уимблдона. Оба теннисиста посмеялись по этому поводу. В итоге Мюллер одержал победу со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13. Матч продолжался 4 часа 47 минут.

За выход в полуфинал Мюллер поспорит с седьмой ракеткой турнира представителем Хорватии Марином Чиличем. Соревнования завершатся 16 июля.

Видео доступно в официальном аккаунте Уимблдона в Youtube.

Двужильный Жиль. Мюллер обыграл Надаля в марафоне
Федерер очень легко прошёл Димитрова, а Мюллер в пяти сетах добился сенсационной победы над Надалем и вышел в четвертьфинал Уимблдона.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Жиль Мюллер Рафаэль Надаль Уимблдон
Новости. Теннис
11 июля 2017, вторник
15:25 Надаль ударился головой перед матчем с Мюллером на Уимблдоне
14:31 Возняцки: когда у меня появлялись шансы на приёме, Вандевеге здорово подавала
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча В. Уильямс — Остапенко на Уимблдоне
13:44 В. Уильямс: я видела не так много матчей Остапенко
13:08 Рыбарикова: матч с Мартич получился очень интенсивным
12:54 Вандевеге: думаю, ключевым стало то, что я делала акцент на свои сильные стороны
12:44 Конта: я сделала ещё один шаг к тому, чтобы провести на Уимблдоне две недели
12:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Мугуруса — Кузнецова на Уимблдоне
11:55 Мугуруса: мне не нравится ждать 20 ударов, я действую активно
11:48 Остапенко: чувствую, что с каждым матчем я играю всё лучше
11:32 Азаренко: я принимала слишком много неправильных решений в матче с Халеп
11:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Маннарино — Джокович на Уимблдоне
10:51 Надаль: хотел бы извиниться перед зрителями, которые болели за меня
10:40 Бердых: чувствую, что по ходу всего матча с Тимом я контролировал ситуацию
10:23 Куэрри: иногда забавно играть с соперником, которого поддерживают все зрители
10:09 Пэр: конечно, я не очень доволен игрой, но в целом провёл хороший турнир
10:08 Маррей: в матче с Куэрри нельзя себе позволить плохо играть на своей подаче
09:22 Димитров: я разочарован собой из-за того, что не смог сыграть лучше
09:19 Раонич: я всё ещё пытаюсь найти свой ритм, который был в прошлом году
09:13 Федерер в 50-й раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема»
09:12 Мюллер: последняя травма — это, пожалуй, лучшее, что со мной случалось
09:10 Победа Маррея и поражение Надаля — в обзоре матчей четвёртого круга Уимблдона
09:07 Победы Халеп, Конты, Мугурусы и В. Уильямс — в обзоре матчей Уимблдона
07:20 Чилич: сейчас я играю не на лучшем уровне в своей карьере, но на очень высоком
01:04 Федерер: физически я не сражаюсь ни с чем, как в прошлом году с коленом
00:49 Надаль: возможно, Мюллер заслужил эту победу немного больше, чем я
00:26 На Уимблдоне объяснили, почему матч Джоковича не перенесли на другой корт
10 июля 2017, понедельник
23:24 На 11 июля синоптики прогнозируют на Уимблдоне дождь, матчи могут не начаться
23:02 Халеп: не думаю о том, что могу стать первой ракеткой мира
22:47 Мюллер: попытался рисковать в последнем гейме, и всё сложилось
22:37 Надаль завершил выступление на Уимблдоне, уступив Мюллеру за 4 часа 47 минут
22:24 Матч 1/8 финала Уимблдона между Джоковичем и Маннарино перенесён на 11 июля
22:13 Кербер: я очень рада вернуться к своей игре, показывать хороший теннис
21:43 Раонич обыграл А. Зверева и в четвертьфинале Уимблдона сразится с Федерером
21:12 Кузнецова и Младенович вышли в четвертьфинал Уимблдона в паре
21:00 Федерер в 15-й раз вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Димитрова
21:00 Кузнецова: пёс Дольче помогает мне снять напряжение
20:43 Елгин и Родионова завершили борьбу на Уимблдоне в миксте
20:31 Бердых обыграл Тима на пути в четвертьфинал Уимблдона
20:22 Кузнецова: если люди не верят в меня, то это их выбор
19:15 Свитолина: с Остапенко провела никакой матч, не показала и 50 % своего уровня
19:13 Куэрри стал соперником Маррея в четвертьфинале Уимблдона
19:00 Маррей вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Пэра
18:18 Чилич первым вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Баутиста-Агута
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