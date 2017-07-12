Чилич обыграл Мюллера и в полуфинале Уимблдона сыграет с Куэрри

Хорватский теннисист Марин Чилич, получивший от организаторов Уимблдонского турнира седьмой номер посева, вышел в полуфинал, в пяти сетах обыграв 16-ю ракетку соревнований Жиля Мюллера из Люксембурга со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 7:5, 5:7, 6:1. Матч продолжался 3 часа 29 минут. Чилич 33 раза подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал три из десяти брейк-пойнтов. На счету Мюллера 17 эйсов, семь двойных ошибок и три брейка.

За выход в финал Чилич сыграет с американцем Сэмом Куэрри (24).