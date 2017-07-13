Лансере вышла в полуфинал юниорского Уимблдона, победив вторую сеяную

Российская теннисистка Софья Лансере вышла в полуфинал юниорского Уимблдона, в двух сетах обыграв представительницу США Уитни Осуйве (2) со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 13 минут. Софья совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в финал юниорского Уимблдона-2017 Лансере поспорит с победительницей противостояния Карсон Брэнстин (США, 6) — Клэр Лю (США, 3). Соревнования у девушек завершатся 15 июля.

