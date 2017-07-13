Мугуруса: надеюсь, со второго раза удастся победить в финале Уимблдона

Испанка Гарбинье Мугуруса после разгрома словачки Магдалены Рыбариковой со счётом 6:1, 6:1 в полуфинале Уимблдона поделилась впечатлениями от второго в карьере выхода в решающий матч травяного турнира серии «Большого шлема».

«Я не думала о том, как сложится матч, потому что это никогда нельзя предсказать. Я видела её игру до этого и знаю, что она очень талантлива и умеет играть очень здорово. Я просто старалась подготовиться по максимуму со своей стороны. Может быть, счёт на табло выглядит легче, чем на самом деле складывалась игра.

Я уже была в финале Уимблдона два года назад и тогда проиграла. Я очень рада снова быть здесь. Надеюсь, что в этот раз ситуация изменится", — приводит слова Мугурусы официальный сайт WTA.