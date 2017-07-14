Роддик: просто удивительно, что Федерер вновь играет так

Экс-первая ракетка мира американец Энди Роддик выразил своё восхищение выступлением швейцарца Роджера Федерера в нынешнем сезоне. 14 июля в полуфинале Уимблдона уроженец Базеля сыграет с чехом Томашем Бердыхом.

«Я не знаю, как долго Роджер ещё будет играть на таком уровне. Некоторые говорят о трёх-четырёх годах. Это сумасшествие, но кажется, что так вполне может быть. То, что делает Роджер, поразительно. У меня всегда была теория, что он пробудет в топ-10 так долго, как сам захочет.

Если честно, я думал, что он уже не обойдёт Джоковича. В последние годы это противостояние складывалось не в пользу Федерера. То же самое с Марреем. Но затем он выигрывает Australian Open и вообще является лучшим игроком сезона. Просто удивительно, что Роджер вновь играет так», — цитирует Роддика CBS Sports.