Хаочин и Никулеску — соперницы Макаровой и Весниной в финале Уимблдона в парах

Теннисистка из Китайского Тайбэя Чань Хаочин и румынка Моника Никулеску, получившие от организаторов Уимблдонского турнира девятый номер посева, вышли в финал, в трёх сетах обыграв японку Макото Ниномию и чешку Ренату Ворачову со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 9:7. Матч продолжался 2 часа 57 минут. Хаочин и Никулеску реализовали четыре из 18 брейк-пойнтов и допустили три двойные ошибки. На счету Ниномии и Ворачовой четыре эйса, восемь ошибок на подаче и четыре брейка.

За титул Хаочин и Никулеску сыграют со второй парой соревнований, россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной.