Потапова проиграла Лоттнер на старте квалификации турнира в Гштааде

Россиянка Анастасия Потапова в первом раунде квалификации турнира в Гштааде, который пройдёт на грунте с 17 по 23 июля, уступила лидеру посева немке Антонии Лоттнер (1) со счётом 4:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. 16-летняя уроженка Саратова, занимающая 300-е место в рейтинге WТА, трижды подала навылет, допустила 8 двойных ошибок, реализовала 3 брейк-пойнта из 6 и проиграла 6 геймов на своей подаче.

Следующей оппоненткой Лоттнер станет либо швейцарка Ксения Кнолль, либо француженка Хлоэ Паке (8).