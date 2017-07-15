Южный сыграет с Кикером на старте турнира в Умаге

Первым сеяным на соревнованиях серии «ATP 250» в Умаге (Хорватия) стал бельгиец Давид Гоффен, также получивший от организаторов wild card. Напомним, что Гоффен травмировал ногу на «Ролан Гаррос», вследствие чего пропустил весь травяной сезон. В стартовом матче Давид сыграет либо с боснийцем Дамиром Джумхуром, либо с кем-то из квалификации.



Вторая ракетка турнира, француз Гаэль Монфис, может начать выступления в Хорватии с матча против бразильца Рожериу Дутра Силвы либо против одного из теннисистов, которые пройдут квалификацию.



Единственный россиянин на турнире, Михаил Южный, в первом круге сыграет с аргентинцем Николасом Кикером. В случае успеха он выйдет на третьего сеяного, итальянца Фабио Фоньини.



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