Россия стала бронзовым призёром ЧМ по пляжному теннису в Москве

Российская сборная завоевала бронзовые медали на командном чемпионате мира по пляжному теннису, проходящем в Москве. В «утешительном финале» российская команда оказалась сильнее французов.



Сначала Людмила Никоян и Ирина Глимакова выиграли женскую пару, победив Матильду и Мари Эву Оро со счётом 6:3, 6:0. Затем Никита Бурмакин и Игорь Панин победили Тео Иригари и Матьё Гуано — 6:3, 6:2, тем самым принеся России победное второе очко. В миксте Реджис Куртуа и Паулин Бурде взяли верх над Иваном Сыровым и Натальей Тимофеевой со счётом 4:1, 4:1.



В финале турнира, который пройдёт в воскресенье, 16 июля, сыграют команды Италии и Бразилии.