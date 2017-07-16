Веснина: Навратилова сказала, что мы должны закончить матч до 23 часов

Россиянка Елена Веснина рассказала о своих эмоциях от победы вместе с Екатериной Макаровой в финале парного разряда Уимблдона над Чжан Хаочин из Тайваня и румынкой Моникой Никулеску со счётом 6:0, 6:0.

«Мы с Катей очень хотели завоевать этот титул. После поражения на „Ролан Гаррос“ я сказала Кате в раздевалке: «Теперь мы должны выиграть Уимблдон». Мы уже побеждали на Открытом чемпионате Франции и должны были выиграть Уимблдон. Два года назад мы проиграли в финале со счётом 5:7 в третьем сете, так что сейчас играли до конца, не обращая внимания на счёт.

Перед нами мужской парный финал затянулся, получилась настоящая драма. Мартина Навратилова сказала нам: «Девочки, надо закончить финал до 23 часов». Счёт тогда у мужчин был 10:10, так что я не верила в это, но после первого сета посмотрела на часы и поняла, что всё в порядке», — приводит слова Весниной официальный сайт WТА.