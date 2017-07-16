Федерер уверенно обыграл Чилича в финале Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер стал восьмикратным чемпионом Уимблдона, легко победив в финале хорвата Марина Чилича — 6:3, 6:1, 6:4.



Матч продолжался 1 час 41 минуту. Федерер 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки, 23 раза пробил навылет, сделал всего 8 невынужденных ошибок и использовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Чилича 5 эйсов, 3 двойные, 16 виннеров, 23 невынужденные и 1 упущенный брейк-пойнт.



«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию этого поединка

Текстовая онлайн-трансляция матча Чилич — Федерер на Уимблдоне.