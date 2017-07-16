Федерер получил поздравления с восьмой победой на Уимблдоне от ФИФА

Официальный «твиттер» ФИФА поздравил швейцарца Роджера Федерера с победой на Уимблдоне-2017. В финальном поединке он победил хорвата Марина Чилича со счётом 6:3, 6:1, 6:4 и завоевал восьмой титул на Уимблдоне, побив рекорд американца Пита Сампраса, который семь раз побеждал на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба. Кроме того, Роджер стал самым возрастным чемпионом этого турнира в истории Открытой эры (с 1968 года).



«Поздравления Роджеру Федереру с рекордным, восьмым трофеем Уимблдона!» — написано в официальном «твиттере» ФИФА.