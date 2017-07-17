Янина Викмайер вышла замуж

27-летняя бельгийка Янина Викмайер сыграла свадьбу с Джеромом Вандерзилем, с которым была помолвлена уже больше двух лет.



«Сбылась моя мечта», — написала Викмайер в своём «твиттере».



Викмайер — экс двенадцатая ракетка мира, полуфиналистка US Open — 2009. Сейчас Янина находится в конце первой сотни мирового рейтинг-листа. На Уимблдоне-2017 она дошла до второго круга, где проиграла будущей чемпионке, испанке Гарбинье Мугурусе, — 2:6, 4:6.

Посмотреть фотографию со свадьбы Викмайер можно в её «твиттере».