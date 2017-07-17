Шарапова проиграла Роджерс в рамках турнира World Team Tennis

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова вернулась на корт на командном теннисном турнире World Team Tennis. Бывшая первая ракетка мира, выступающая за команду «Орандж Каунти Брейкерс», сначала в дуэте со словенкой Андреей Клепач обыграла хорватку Дарию Юрак и американку Шелби Роджерс («Сан-Диего Авиаторс») со счётом 5:1, а затем уступила Роджерс со счётом 3:5.

«Авиаторы» в итоге одержали победу со счётом 17-14.

Из-за надрыва мышцы, полученного на турнире в Риме, Шарапова была вынуждена пропустить весь травяной сезон 2017 года.