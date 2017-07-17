Бартель проиграла Саккари на старте турнира в Гштааде

Немецкая теннисистка Мона Бартель (4) не смогла пробиться во второй круг турнира в Гштааде. На старте соревнований она в трёх партиях уступила представительнице Греции Марии Саккари со счётом 6:4, 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. Мона трижды подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Саккари поспорит с победительницей матча Тамара Корпач (Германия) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария).

Гштаад. Женщины. Первый круг

Ребекка Шрамкова (Словакия) — Нина Стоянович (Сербия) — 6:3, 6:4.