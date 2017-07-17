Веснина: у нас есть цель стать первыми в мире, и мы постараемся её добиться

Россиянка Елена Веснина рассказала о целях, которые они с Екатериной Макаровой ставят перед собой в парном разряде.



«У нас есть цель стать первыми в мире. Мы были близки к этому несколько раз. Я думаю, что мы постараемся эту мечту исполнить. И мы не против собрать «Карьерный шлем», эта цель у нас, безусловно, тоже присутствует, и она будет нас мотивировать. Мы всегда ставим друг перед другом большие цели», — сказала Веснина в аэропорту по возвращении в Москву.



Для «Карьерного шлема» Весниной и Макаровой не хватает победы на Australian Open. В рейтинг-листе они сейчас делят третье место, уступая получившей травму колена американке Бетани Маттек-Сэндс и её напарнице чешке Люси Шафаржовой.