Веснина: когда Федерер заходит, все голоса замолкают, все смотрят на него

Россиянка Елена Веснина рассказала о чемпионском бале, проходящем по завершении Уимблдона, и об общении со швейцарцем Роджером Федерером. Напомним, что Веснина и Екатерина Макарова выиграли Уимблдон в женском парном разряде, а Федерер стал чемпионом мужского одиночного турнира, выиграв его в рекордный восьмой раз.



«Мы стояли, как маленькие девчонки, и боялись подойти к Роджеру, хотя он нас прекрасно знает и уже поздравлял с победами. Но мы каждый раз удивляемся, что он нас знает. Он с удовольствием с нами сфотографировался, поздравил и сказал, что увидимся на балу.



Что наливали на балу? И алкогольные, и безалкогольные напитки. Вино. Роджер был просто нарасхват. Стоило ему двинуться в какую-то сторону, как к нему подбегали игроки, чтобы сфотографироваться. Когда он заходит, все голоса замолкают, все смотрят на него. Он невероятная звезда, но при этом приземлённый, внимательный и галантный», — сказала Веснина в аэропорту по возвращении в Москву.