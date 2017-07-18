Мартинес: тренер Мугурусы — Сьюмик, и дальше ей будет помогать он, а не я

Кончита Мартинес, капитан сборной Испании в Кубке Федерации, которая помогала Гарбинье Мугурусе на выигранном ей Уимблдоне-2017, сообщила, что в ближайшее время больше не планирует отдельно работать с первой ракеткой страны. Напомним, что она заменяла наставника Мугурусы, Сэма Сьюмика, который отсутствовал по семейным обстоятельствам.



«Я всегда остаюсь на связи со всеми игроками из Испании. Но её тренер — Сэм [Сьюмик], и дальше он будет помогать ей, как и прежде.



На Уимблдоне она билась за каждое очко в каждом матче. Это важно в том числе с точки зрения психологии. Нередко соперницы „ломаются“ из-за этого. Нужно также держать высокий темп игры, с чем она справлялась. Она играла расслабленно, но быстро. Она способна бить очень мощно, и ей нужно и дальше придерживаться агрессивного стиля игры», — приводит слова Мартинес Tennis World USA.