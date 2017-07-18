Камке обыграл Фритца на старте турнира в Ньюпорте и сыграет с Маннарино

Американец Тейлор Фритц не смог пробиться во второй круг турнира в Ньюпорте. В первом раунде он проиграл немцу Тобиасу Камке — 3:6, 3:6. Поединок продолжался 67 минут. Фритц выполнил 3 эйса, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Камке 2 эйса, 5 двойных ошибок и 5 брейков. Во втором круге Камке сыграет с французом Адрианом Маннарино (3).

Также барьер первого раунда успешно преодолели американцы Деннис Новиков, Денис Кудла и Бьорн Фрэтэнджело, испанец Адриан Менеднес-Масейрас и немец Петер Гоёвчик.