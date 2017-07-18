Федерер: после чемпионского бала я выпил слишком много разных видов алкоголя

Швейцарец Роджер Федерер, обыгравший в финале Уимблдона хорвата Марина Чилича со счётом 6:3, 6:1, 6:4, рассказал, как провёл время после чемпионского бала.

«Голова гудит. Я даже не знаю, что делал вчера вечером. Кажется, я выпил слишком много разных видов алкоголя. После чемпионского бала мы пошли, как бы это назвать, наверное, в бар. Там было где-то 30-40 наших друзей. Мы здорово провели время. Я лёг спать в пять утра, а когда проснулся, то почувствовал себя не очень хорошо. Но за последний час мне вновь стало лучше. Я рад этому», — цитирует Федерера The Guardian.