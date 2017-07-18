Эдберг: для меня Федерер — величайший теннисист всех времён

Бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах швед Стефан Эдберг выразил своё восхищение спортивным долголетием и результатами 35-летнего швейцарца Роджера Федерера. На минувшей неделе уроженец Базеля в восьмой раз в карьере стал победителем Уимблдона.

«То, что Роджер так играет в 35 лет, даёт надежду другим, не так ли? Это нечто невероятное. Роджер — особенный теннисист. Для меня он величайший игрок всех времён, он доказал это, завоевав 19 титулов на турнирах «Большого шлема», включая восемь побед на Уимблдоне. Всегда стоит смотреть матчи с его участием, так как ты знаешь точно, что увидишь невероятные удары», — цитирует Эдберга BBC.