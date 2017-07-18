Хаас уступил Багнису на старте турнира в Бостаде

Немец Томми Хаас (WC) не сумел пробиться во второй круг турнира в Бостаде, в трёх сетах проиграв представителю Аргентины Факундо Багнису со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. Томми дважды подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Багнис поспорит с победителем матча Фернандо Вердаско (Испания, 6) — Элиас Имер (Швеция, WC).

Бостад. Мужчины. Первый круг

Ренсо Оливо (Аргентина) — Поль-Анри Матьё (Франция) — 6:2, 6:4.

Тьяго Монтейро (Бразилия) — Душан Лайович (Сербия) — 6:3, отказ Лайовича.