Энен: стать частью истории — это нечто большее, чем я ожидала

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен посетила Уимблдон, где ей был вручён перстень члена Зала теннисной славы, в который она была включена в 2015 году. На церемонии присутствовали президент Зала славы Стэн Смит, 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» Род Лэйвер, экс первая ракетка Великобритании Тим Хенман, а также гольфисты Адам Скотт и Мэтт Фитцпатрик.

«Для любящей мечтать девочки стать частью истории — это нечто большее, чем я ожидала. Ценности, которые дал мне теннис, решительность и уважение, скромность и страсть — все эти вещи я смогла привнести в новую жизнь с моей семьёй», — цитирует Энен официальный сайт тура.