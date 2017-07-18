Рублёв победил Берлока в первом круге турнира в Умаге

Россиянин Андрей Рублёв (LL) в первом круге турнира в Умаге оказался сильнее аргентинца Карлоса Берлока со счётом 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут. 19-летний москвич, занимающий 74-е место в рейтинге АТР, получил статус лаки-лузера после отказа от участия хорвата Борны Чорича (6).

Андрей реализовал все 4 брейк-пойнта, проиграв 1 гейм на своей подаче, не сделав ни одного эйса и ни одной двойной ошибки. Следующим соперником Рублёва станет словак Андрей Мартин, переигравший ранее узбекистанца Дениса Истомина.