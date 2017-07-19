Шнидер: в третьем сете я была уже не так уверена в себе

Швейцарка Патти Шнидер поделилась впечатлениями после победы в первом круге турнира в Гштааде над своей соотечественницей Амрой Садикович со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (8:6). Для 38-летней уроженки Базеля, занимающей 257-е место в рейтинге WТА, эта победа стала первой в основной сетке турнира WТА с марта 2011 года. Во втором круге она сыграет с немкой Антонией Лоттнер.

«Это было здорово. Матч получился сумасшедшим. Я провела не так много подобных поединков. Но чем дольше длилась встреча, тем лучше я играла, тем увереннее действовала в розыгрышах. В концовке я демонстрировала прекрасный теннис.

Моя последняя победа была над Кис в 2011-м? Я знаю, что играла с ней, но даже не помнила, что тот выигрыш был последним в туре.

Думаю, я хороша в том, что просто не обращаю внимания на соперницу. Я сосредоточена на своей игре даже больше, чем на победе. Я хочу стараться ощущать игру и действовать отлично.

Я прекрасно себя чувствовала на тренировке вчера. Конечно, матч — это другая ситуация, здесь ты ощущаещь напряжение. Я была расстроена тем, что проиграла второй сет. Удары с форхенда, особенно по линии, перестали проходить. Игра шла не так гладко, как прежде. Но Амра просто великолепно сыграла на трёх матчболах.

Иногда, если ты начинаешь действовать слишком коротко, то момент уходит, и ты можешь проиграть. В третьем сете я была уже не так уверена в себе.

Я не так сильна в статистике, но, кажется, подобные матчи уже у меня случались. Мы обе отыгрывали матчболы и играли здорово. Встреча получилась увлекательной, Амра выполняла прекрасные удары. Иногда она допускала ошибки в простых ситуациях, но в целом показала очень высокий уровень. Это была отличная победа.

В прошлом году я победила Лоттнер на турнире ITF, а за этим началась её победная серия. Мне важно будет действовать разнообразно, потому что у неё мощная подача и удары», — цитирует Шнидер официальный сайт тура.