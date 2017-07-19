Долгополов одержал 200-ю победу в карьере

Украинский теннисист Александр Долгополов, обыгравший в первом круге турнира в Бостаде представителя Аргентины Леонардо Майера со счётом 6:3, 6:2, одержал свою 200-ю победу в карьере, сообщает официальный сайт тура.

28-летний уроженец Киева выиграл три турнира ATP в карьере. В нынешнем сезоне он завоевал титул на соревнованиях в Буэнос-Айресе. В 2012 году Александр поднялся на 13-ю строчку рейтинга ATP.

За выход в четвертьфинал соревнований в Бостаде Долгополов поспорит с представителем Аргентины Орасио Себальосом.