Соррибес-Тормо победила Чирико в Гштааде, несмотря на 10 двойных ошибок

Испанcкая теннисистка Сара Соррибес-Тормо пробилась в четвертьфинал турнира в Гштааде, обыграв представительницу США Луизу Чирико со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минутe. Сара совершила 10 двойных ошибок и реализовала 8 из 18 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Гштааде Соррибес-Тормо поспорит с победительницей противостояния Тамара Корпач (Германия) — Мария Саккари (Греция). Турнир завершится 23 июля.