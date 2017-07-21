Контавейт стала последней полуфиналисткой турнира в Гштааде

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт, занимающая в мировом рейтинге 32-е место, пробилась в полуфинал турнира в Гштааде.



В заключительном четвертьфинальном поединке Анетт одержала победу над немкой Кариной Виттёфт, находящейся в мировой табели о рангах на 66-й строчке, со счётом 6:2, 6:4.



За 1 час 4 минуты Контавейт сделала 3 эйса, допустила 3 ошибки при подаче и реализовала 4 брейк-пойнта. Виттёфт ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и взяла 1 подачу соперницы.



В полуфинале эстонка сразится с чешкой Терезой Мартинцовой.